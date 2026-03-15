Росіяни поскаржились на масовану атаку невідомих дронів: Москва була під прицілом весь вечір

Росія та Москва зокрема 14 березня перебували під атакою невідомих дронів. У Міноборони окупантів писали про сотні безпілотників літакового типу, з якими їм довелось боротися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та мера Москви Сергія Собяніна.

А саме в обронному відомстві ворога повідомили, що начебто було збито та знищено 280 літальних апаратів з 11:00 ранку до 21:00 14 березня.

А саме загроза була для Брянської, Калузької, Білгородської, Тверської, Смоленської та Курської областей, Краснодарського краю та Московського регіону.

Щодо Москви, було уражено 47 дронів, які летіли на столицю окупантів. Про боротьбу з безпілотниками, які нібито летіли на Москву, повідомляв її мер Сергій Собянін.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку шести БпЛА, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав він.

Через деякий час московський мер знову повідомив двічі про знищення поодиноких безпіотників, які летіли на столицю окупантів, а потім в його Telegram з'явився допис про ураження одразу декількох дронів.

"Силами ППО Міноборони знищено шість БпЛА, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", - додав Собянін.