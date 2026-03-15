Росіяни поскаржились на масовану атаку невідомих дронів: Москва була під прицілом весь вечір
Росія та Москва зокрема 14 березня перебували під атакою невідомих дронів. У Міноборони окупантів писали про сотні безпілотників літакового типу, з якими їм довелось боротися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та мера Москви Сергія Собяніна.
А саме в обронному відомстві ворога повідомили, що начебто було збито та знищено 280 літальних апаратів з 11:00 ранку до 21:00 14 березня.
А саме загроза була для Брянської, Калузької, Білгородської, Тверської, Смоленської та Курської областей, Краснодарського краю та Московського регіону.
Щодо Москви, було уражено 47 дронів, які летіли на столицю окупантів. Про боротьбу з безпілотниками, які нібито летіли на Москву, повідомляв її мер Сергій Собянін.
"Силами ППО Міноборони відбито атаку шести БпЛА, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав він.
Через деякий час московський мер знову повідомив двічі про знищення поодиноких безпіотників, які летіли на столицю окупантів, а потім в його Telegram з'явився допис про ураження одразу декількох дронів.
"Силами ППО Міноборони знищено шість БпЛА, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", - додав Собянін.
Як відомо, дрони в Росії чи не щоденне явище, яке стало вже буденним незадовго після початку повномасштабної війни в Україні. Частіше всього під удар потрапляють нафтопереробні заводи ворога та інші об'єкти, які допомагають росіянам торгувати енергоресурсами та отримувати гроші на війну.
Іноді безпілотники атакують комунальну інфраструктуру ворога, наприклад підстанції чи ТЕЦ. Найчастіше дрони атакують Бєлгород та Краснодарський край РФ - саме там зафіксовані, зокрема, влучання по об'єктам нафтової промисловості чи комунальним мережам.
Про атаки на Москву теж повідомлялось і не раз. Часто в російські столиці під час загрози дронів тимчасово закривають аеропорти.