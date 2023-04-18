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Російський суд відхилив апеляцію та залишив журналіста WSJ в СІЗО

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Москва, Вівторок 18 квітня 2023 14:38
Російський суд відхилив апеляцію та залишив журналіста WSJ в СІЗО Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Московський міський суд не задовольнив апеляцію адвокатів американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого Росія звинувачує нібито у "шпигунстві". Його будуть і надалі утримувати в СІЗО "Лефортово".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Зазначимо, що засідання суду було закрите. Журналісти, що прийшли, могли бачити трансляцію лише у момент оголошення рішення суддею.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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