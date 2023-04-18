ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский суд отклонил апелляцию и оставил журналиста WSJ в СИЗО

Новина українською →
Москва, Вторник 18 апреля 2023 14:38
Российский суд отклонил апелляцию и оставил журналиста WSJ в СИЗО Фото: журналист WSJ Эван Гершкович (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже". Его будут и дальше содержать в СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Отметим, что заседание суда было закрыто. Пришедшие журналисты могли видеть трансляцию только в момент оглашения решения судьей.

Напомним, в конце марта Гершкович задержали в Екатеринбурге и обвинили в Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Москва
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира