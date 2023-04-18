Российский суд отклонил апелляцию и оставил журналиста WSJ в СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже". Его будут и дальше содержать в СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" .

Отметим, что заседание суда было закрыто. Пришедшие журналисты могли видеть трансляцию только в момент оглашения решения судьей.

Напомним, в конце марта Гершкович задержали в Екатеринбурге и обвинили в Фото: журналіст WSJ Еван Гершкович "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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