Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Співрозмовники агентства заявили, що ініціатива затримання журналіста походила від вищих посадових осіб російських спецслужб, а остаточне рішення приймав Путін. На думку опитаних джерел, це рішення свідчить про те, що в Кремлі стає все більше прихильників жорсткого курсу, направленого на протистояння з США.
Глава Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова сказала агентству заявила, що ця подія є "тривожним дзвінком" не тільки для США, але і для всього Заходу.
"Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних стосунків немає", - сказала Полякова.
Видання припускає, що росіяни можуть спробувати обміняти Гершковича на бізнесмена
Bloomberg припускає, що російська влада може спробувати обміняти Евана Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп'ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів.
Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal наприкінці березня затримала у Єкатиренбурзі ФСБ Росії і звинуватила його у шпигунстві.
Після цього Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.
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