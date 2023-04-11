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США визнали журналіста WSJ "неправомірно затриманим" Росією

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США, Вівторок 11 квітня 2023 01:19
США визнали журналіста WSJ "неправомірно затриманим" Росією Фото: США визнали "неправомірно затриманим" РФ амераканського журналіста (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Визнання США Евана Гершковича "неправомірно затриманим", ймовірно відкриває шлях до потенційних переговорів з РФ, щодо його обміну.

Справою журналіста відтепер займатиметься спеціальний відділ Держдепу США, так званий офіс спеціального президентського посланця у справах заручників. Представники офісу уповноважені вести переговори про звільнення заручників та інших американців, які несправедливо утримуються в інших країнах.

Раніше ми писали, журналіста The Wall Street Journal наприкінці березня затримала у Єкатиренбурзі ФСБ Росії. У РФ звинуватили Гершковича у шпигунстві. За версією слідства журналіст за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які є держтаємницею. Він категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався у Росії журналістською діяльністю.

Нагадаємо, лідери демократичної та республіканської партій Сенату США у спільній заяві вимагають від російської влади негайно звільнити незаконно затриманого репортера. Варто зазначити, Еван Гершкович близько шести років жив у Москві. Він висвітлював події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal.

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