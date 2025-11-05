ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після ударів дронів, - Reuters

Середа 05 листопада 2025 12:37
UA EN RU
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після ударів дронів, - Reuters Фото: порт Туапсе зупинив експорт палива після ударів дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства повідомили, що підконтрольний "Роснафті" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після ударів безпілотників.

До атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. За даними оцінок аналітиків, під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафтою, дизельним паливом та мазутом.

Станом на 5 листопада всі судна відійшли від причалів і були поставлені на якір поблизу порту. Орієнтований на експорт Туапсинський завод потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.

НПЗ, який також кілька разів ставав ціллю ударних безпілотників, переважно постачає нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для країни-агресорки. Пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА НПЗ
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце