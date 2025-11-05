Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після ударів дронів, - Reuters
Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела агентства повідомили, що підконтрольний "Роснафті" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після ударів безпілотників.
До атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. За даними оцінок аналітиків, під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафтою, дизельним паливом та мазутом.
Станом на 5 листопада всі судна відійшли від причалів і були поставлені на якір поблизу порту. Орієнтований на експорт Туапсинський завод потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.
НПЗ, який також кілька разів ставав ціллю ударних безпілотників, переважно постачає нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.
Удар по нафтотерміналу в Туапсе
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.
Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для країни-агресорки. Пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.