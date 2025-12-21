ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО

Неділя 21 грудня 2025 08:59
UA EN RU
Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 75 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 20 грудня до ранку 21 грудня росіяни атакували 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.

Вчора, 20 грудня, російські окупанти завдали авіаудару по Баштанському району Миколаєва, ймовірно керованими авіабомбами. Поранено чоловіка, зруйновані склади.

Окрім того, росіяни завдали удару по порту "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки
Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ