Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 20 грудня до ранку 21 грудня росіяни атакували 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.