Російській корабель-розвідник зі значними пошкодженнями помітили у Севастополі (фото)

"Розвідники зробили фото середнього розвідувального корабля "Іван Хурс" проекту 18280 у Севастополі біля причалу в бухті Голландія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілом кораблю знесло частину капітанської рубки, трубу, а щогла, на якій розміщувалися антени, "одягнута" в будівельні ліси. Також відсутнє обладнання на кормі, а бакова палуба закрита маскувальною сіткою.

Що відомо про корабель

"Іван Хурс" – це російський середній розвідувальний корабль, призначений для роботи в морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проектом.

Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віце-адмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідку Головного штабу ВМФ СРСР. Корабель здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.