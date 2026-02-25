Російській корабель-розвідник зі значними пошкодженнями помітили у Севастополі (фото)

У тимчасово окупованому Севастополі був помічений російський корабель-розвідник "Іван Хурс" з суттєвими пошкодженнями після обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".
Читайте також: США ввели новий пакет санкцій проти росіян та їх компаній
"Розвідники зробили фото середнього розвідувального корабля "Іван Хурс" проекту 18280 у Севастополі біля причалу в бухті Голландія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстрілом кораблю знесло частину капітанської рубки, трубу, а щогла, на якій розміщувалися антени, "одягнута" в будівельні ліси. Також відсутнє обладнання на кормі, а бакова палуба закрита маскувальною сіткою.
"Іван Хурс" – це російський середній розвідувальний корабль, призначений для роботи в морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проектом.
Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віце-адмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідку Головного штабу ВМФ СРСР. Корабель здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.
Нагадаємо, що 25 березня 2024 року вперше стало відомо про ймовірне ураження корабля РФ "Іван Хурс" під час удару по Криму 23 березня.
Згодом у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового корабля. У 2024 році повідомлялось, що на ньому було пошкоджено розвідувальне обладнання в кормовій частині.