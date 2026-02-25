Российский корабль-разведчик со значительными повреждениями заметили в Севастополе (фото)

"Разведчики сделали фото среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" проекта 18280 в Севастополе возле причала в бухте Голландия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелом кораблю снесло часть капитанской рубки, трубу, а мачта, на которой размещались антенны, "одета" в строительные леса. Также отсутствует оборудование на корме, а баковая палуба закрыта маскировочной сеткой.

Что известно о корабле

"Иван Хурс" - это российский средний разведывательный корабль, предназначенный для работы в морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.

Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведку Главного штаба ВМФ СССР. Корабль способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.