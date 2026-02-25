Російській корабель-розвідник зі значними пошкодженнями помітили у Севастополі (фото)
У тимчасово окупованому Севастополі був помічений російський корабель-розвідник "Іван Хурс" з суттєвими пошкодженнями після обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".
"Розвідники зробили фото середнього розвідувального корабля "Іван Хурс" проекту 18280 у Севастополі біля причалу в бухті Голландія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстрілом кораблю знесло частину капітанської рубки, трубу, а щогла, на якій розміщувалися антени, "одягнута" в будівельні ліси. Також відсутнє обладнання на кормі, а бакова палуба закрита маскувальною сіткою.
Що відомо про корабель
"Іван Хурс" – це російський середній розвідувальний корабль, призначений для роботи в морських і океанських зонах. Це перший серійний корабель проєкту 18280, і один із двох побудованих за цим проектом.
Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ в червні 2018 року. Назву корабель отримав на честь віце-адмірала Івана Хурса, який з 1979 по 1987 рік очолював розвідку Головного штабу ВМФ СРСР. Корабель здатен проводити радіорозвідку і здійснювати радіоелектронну боротьбу.
Удар по "Івану Хурсу"
Нагадаємо, що 25 березня 2024 року вперше стало відомо про ймовірне ураження корабля РФ "Іван Хурс" під час удару по Криму 23 березня.
Згодом у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового корабля. У 2024 році повідомлялось, що на ньому було пошкоджено розвідувальне обладнання в кормовій частині.