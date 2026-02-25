ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российский корабль-разведчик со значительными повреждениями заметили в Севастополе (фото)

Среда 25 февраля 2026 08:00
UA EN RU
Российский корабль-разведчик со значительными повреждениями заметили в Севастополе (фото) Фото: корабль "Иван Хурс" (kchf.ru)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Севастополе был замечен российский корабль-разведчик "Иван Хурс" с существенными повреждениями после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

Читайте также: США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний

"Разведчики сделали фото среднего разведывательного корабля "Иван Хурс" проекта 18280 в Севастополе возле причала в бухте Голландия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелом кораблю снесло часть капитанской рубки, трубу, а мачта, на которой размещались антенны, "одета" в строительные леса. Также отсутствует оборудование на корме, а баковая палуба закрыта маскировочной сеткой.

Что известно о корабле

"Иван Хурс" - это российский средний разведывательный корабль, предназначенный для работы в морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.

Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведку Главного штаба ВМФ СССР. Корабль способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.

Удар по "Ивану Хурсу"

Напомним, что 25 марта 2024 года впервые стало известно о вероятном поражении корабля РФ "Иван Хурс" во время удара по Крыму 23 марта.

Впоследствии в Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного корабля. В 2024 году сообщалось, что на нем было повреждено разведывательное оборудование в кормовой части.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флот Севастополь Вторжение России в Украину
Новости
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ