Російський корабель "Ізумруд" пішов на дно після удару морського дрона України

Ворожий сторожовий корабель 2-го рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Внаслідок удару російське судно потонуло.

У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

Чим відомий "Ізумруд"

Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки.

"Ізумруд" спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 м, водотоннажність до 750 тонн та було обладнане вертолітним майданчиком. Максимальна швидкість корабля сягала 27 вузлів.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня підрозділи СБС завдали ударів по 15 суднах російського "тіньового флоту". Крім того, під ураження потрапили енергетичні об'єкти на тимчасово окупованих територіях, а також ППО противника.

Перед цим, у ніч на 9 липня, українські Сили оборони атакували кораблі окупантів, нафтотермінал і склад боєприпасів. Тоді, зокрема, було уражено 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.