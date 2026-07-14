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Російський корабель "Ізумруд" пішов на дно після удару морського дрона України

15:00 14.07.2026 Вт
2 хв
Це судно брало участь у нападі на кораблі ВМС України у 2018-му
aimg Валерій Ульяненко
Фото: корабель ФСБ Росії "Ізумруд" (росЗМІ)

Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ "Ізумруд" біля Новоросійська. Судно потопили за допомогою морського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-морських сил ЗСУ.

Ворожий сторожовий корабель 2-го рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Внаслідок удару російське судно потонуло.

У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.

Чим відомий "Ізумруд"

Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки.

"Ізумруд" спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 м, водотоннажність до 750 тонн та було обладнане вертолітним майданчиком. Максимальна швидкість корабля сягала 27 вузлів.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня підрозділи СБС завдали ударів по 15 суднах російського "тіньового флоту". Крім того, під ураження потрапили енергетичні об'єкти на тимчасово окупованих територіях, а також ППО противника.

Перед цим, у ніч на 9 липня, українські Сили оборони атакували кораблі окупантів, нафтотермінал і склад боєприпасів. Тоді, зокрема, було уражено 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над ситуацією в Чорному морі. Під час його зустрічі з військовими також помітили схему із позначенням знищених кораблів Чорноморського флоту РФ.

Тим часом у Міноборони Великої Британії повідомили, що російські військові почали оснащувати підводні човни захисними клітками, намагаючись убезпечити їх від атак безпілотників.

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Російська ФедераціяВМСВійна в Україні