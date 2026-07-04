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Росія програла Чорне море, - Зеленський

19:00 04.07.2026 Сб
3 хв
Що сказав Зеленський про програш РФ у Чорному морі та які кораблі втратила РФ?
aimg Едуард Ткач
Росія програла Чорне море, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (flickr.com)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла Чорне море. Також на його зустрічі з військовими була помічена схема зі знищеними кораблями Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави та канал радника міністра оборони України Сергія Стерненка.

"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що починаючи зі звільнення острова Зміїний та продовжуючи операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у Криму, Україна доводить, що Чорне й Азовське моря не стануть місцем спокою для РФ.

"Кожен зараз бачить, що ми відібрали ініціативу у Росії і повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла - на російську землю, у російське небо, до російських берегів. У рідну гавань цієї війни... І кожне чисте серце у світі чекає від України тільки одного - що ми здолаємо цю російську сволоту", - сказав президент.

Також напередодні Дня ВМС Зеленський відзначив українських воїнів, вручив бойовий прапор і стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам.

Окрім того, він анонсував рішення про створення в Одесі нової Академії військово-морських сил.

"Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обовʼязково реалізуємо всі наші завдання", - додав глава держави.

Схема зі знищеними кораблями РФ

Зауважимо, що сьогодні Володимир Зеленський провів координаційну нараду з командуванням ВМС ЗСУ щодо питань південного регіону. Радник глави Міноборони Сергій Стерненко звернув увагу, що на відео потрапила схема з кораблями Чорноморського флоту РФ.

Зокрема, на схемі зображено основні бойові кораблі, десантний та допоміжний флот, а також ступінь їх ураження. Так:

  • із 33 основних бойових кораблів - 4 знищено, 8 уражено;
  • із 34 десантних кораблів - 15 знищено, 10 уражено;
  • із 23 допоміжних суден - 3 знищено, 9 уражено.

Росія програла Чорне море, - Зеленський

Бої за Чорне море

Нагадаємо, нещодавно командир підрозділу ГУР МО з позивним "Дев’ятий" заявив, що Україна розробляє нову систему морських дронів, яка дозволить не знищувати, а затримувати та конфісковувати судна, що перебувають під санкціями, у Чорному морі.

Також ми писали, що, за даними Міністерства оборони Великої Британії, Чорноморський флот РФ почав оснащувати свої підводні човни захисними клітками для захисту від безпілотників.

До речі, у червні агентурна мережа "АТЕШ" повідомила, що Росія збирається вивезти командування Чорноморського флоту з Севастополя. Зокрема, офіцери вже переселяють сім’ї до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Чорноморський флот Війна в Україні
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