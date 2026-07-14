Российский корабль "Изумруд" пошел ко дну после удара морского дрона Украины

Украинские военные уничтожили российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд" возле Новороссийска. Судно потопили с помощью морского дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-морских сил ВСУ.
Вражеский сторожевой корабль 2-го ранга успешно атаковали морским безэкипажным комплексом Sargan-3000. В результате удара российское судно утонуло.
В ВМС отметили, что среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.
Именно этот российский корабль 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.
"Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Судно имело длину 62,5 м, водоизмещение до 750 тонн и было оборудовано вертолетной площадкой. Максимальная скорость корабля достигала 27 узлов.
Напомним, в ночь на 13 июля подразделения СБС нанесли удары по 15 судам российского "теневого флота". Кроме того, под поражение попали энергетические объекты на временно оккупированных территориях, а также ПВО противника.
Перед этим, в ночь на 9 июля, украинские Силы обороны атаковали корабли окупантов, нефтетерминал и склад боеприпасов. Тогда, в частности, были поражены 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически потеряла контроль над ситуацией в Черном море. Во время его встречи с военными также была замечена схема с обозначением уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.
Между тем в Минобороны Великобритании сообщили, что российские военные начали оснащать подлодки защитными клетками, пытаясь обезопасить их от атак беспилотников.