Російський дрон вдарив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі (відео)

"Пошкоджений термінал логістичного оператора - росіяни продовжують атаки на Запоріжжя", - йдеться у його заяві.

Федоров розповів, що внаслідок удару ворожого дрона пошкоджене приміщення, виникла пожежа.

За словами голови Запорізької ОВА, попередньо обійшлось без постраждалих.

Фото: наслідки ворожого удару по "Новій пошті" (голова Запорізької ОВА)

Нагадаємо, у Харкові після атаки російського дрона в ніч на 8 червня загорілося та частково обвалилося депо "Нової пошти". У момент удару об’єкт не працював, тому серед працівників обійшлося без постраждалих.

Також 5 червня вранці вибух стався у сортувальному центрі "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Під час перевірки однієї з посилок пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Правоохоронці кваліфікували вибух на поштовому терміналі як теракт, що спричинив загибель людини, та відкрили відповідне кримінальне провадження.