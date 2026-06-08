Росія вдарила по хабу "Укрпошти" в Харкові, є руйнування (відео)
Шахед уночі влучив у харківський хаб "Укрпошти" - є часткові руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.
Що сталося
Уночі російський безпілотник-шахед влучив у логістичний хаб "Укрпошти" у Харкові. Об'єкт частково зруйновано.
За словами керівника компанії, ніхто з персоналу не постраждав.
Що буде з посилками
За словами Смілянського, команда вже взялася до роботи.
"Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Також він додав, що вартість посилок у разі їх знищення буде компенсовано.
Нагадаємо, що 3 червня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпрі. Унаслідок влучання об'єкт логістичної інфраструктури частково зруйновано, постраждалих серед персоналу не було.
Як повідомляло РБК-Україна, 4 червня Дніпро знову потрапив під удар - другий день поспіль. Знову постраждав термінал "Нової пошти", виникла пожежа, вісім людей отримали поранення.