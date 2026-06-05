У Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі, є загиблий та поранені
В Оболонському районі Києва вранці 5 червня стався вибух на поштовому терміналі. Одна людина загинула, ще двоє - травмовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як повідомили у поліції, подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці
За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.
Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.
Фото: у Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі (t.me/gunpKyiv)
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
Удари РФ по "Новій пошті"
Нагадаємо, останніми днями Росія почала бити по відділеннях та терміналах "Нової пошти".
Так, вчора, 4 червня, російські війська атакували інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. За даними оператора, у момент удару всі співробітники перебували в укриттях, тому постраждалих немає.
Ввечері 3 червня також була атакована "Нова пошта" у Дніпрі.
Також російські війска вдень 31 травня дроном повністю знищили відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.
Того ж дня ворожий дрон пошкодив відділення "Нової пошти" №1 у Слов'янську Донецької області.