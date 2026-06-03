Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" в Дніпрі

Під вечір 3 червня ворог знову обстріляв Дніпро. Унаслідок удару було уражено логістичну компанію, водночас інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі в мережі Telegram.

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У Дніпровському районі зафіксовано чергову атаку російських сил. Унаслідок влучання пошкоджено одну з логістичних компаній, яка працювала на території району.

Пошкоджено об'єкт логістичної інфраструктури

За наявними даними, удар припав на об'єкт, пов'язаний із логістикою. На місці фіксуються наслідки руйнувань, масштаби яких уточнюються профільними службами.

Інформація про постраждалих уточнюється

Дані про можливих постраждалих унаслідок атаки поки залишаються неповними. Відповідні служби продовжують перевірку інформації та працюють на місці події.

Повідомлення місцевих каналів

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під удар могла потрапити "Нова пошта". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, дані уточнюють.

Оновлення інформації

У "Новій пошті" підтвердили, що внаслідок обстрілу постраждав термінал компанії. Під час влучання співробітники перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Наразі на місці тривають роботи з оцінки масштабів руйнувань і перевірки стану відправлень. До ліквідації наслідків залучено поліцію та рятувальників ДСНС.

У компанії заявили, що компенсують клієнтам втрачені посилки, а з одержувачами зв'яжуться для уточнення порядку відшкодування. Відстежувати статус відправлень можна через трекінг у мобільному застосунку і на сайті "Нової пошти".