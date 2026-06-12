Российский дрон ударил по терминалу "Новой почты" в Запорожье (видео)

"Поврежден терминал логистического оператора - россияне продолжают атаки на Запорожье", - говорится в его заявлении.

Федоров рассказал, что в результате удара вражеского дрона повреждено помещение, возник пожар.

По словам главы Запорожской ОГА, предварительно обошлось без пострадавших.

Фото: последствия вражеского удара по "Новой почте" (глава Запорожской ОВА)

Напомним, в Харькове после атаки российского дрона в ночь на 8 июня загорелось и частично обвалилось депо "Новой почты". В момент удара объект не работал, поэтому среди работников обошлось без пострадавших.

Также 5 июня утром взрыв произошел в сортировочном центре "Новой почты" в Оболонском районе Киева. Во время проверки одной из посылок прогремел взрыв. В результате инцидента погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Правоохранители квалифицировали взрыв на почтовом терминале как теракт, повлекший гибель человека, и открыли соответствующее уголовное производство.