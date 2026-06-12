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Российский дрон ударил по терминалу "Новой почты" в Запорожье (видео)

13:43 12.06.2026 Пт
2 мин
Предварительно, пострадавших в результате вражеской атаки нет
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по терминалу "Новой почты" (глава Запорожской ОВА)

В пятницу, 12 июня, российский беспилотник атаковал терминал "Новой почты" в Запорожье. В результате атаки возник масштабные пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Поврежден терминал логистического оператора - россияне продолжают атаки на Запорожье", - говорится в его заявлении.

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Федоров рассказал, что в результате удара вражеского дрона повреждено помещение, возник пожар.

По словам главы Запорожской ОГА, предварительно обошлось без пострадавших.

Фото: последствия вражеского удара по "Новой почте" (глава Запорожской ОВА)

Напомним, в Харькове после атаки российского дрона в ночь на 8 июня загорелось и частично обвалилось депо "Новой почты". В момент удара объект не работал, поэтому среди работников обошлось без пострадавших.

Также 5 июня утром взрыв произошел в сортировочном центре "Новой почты" в Оболонском районе Киева. Во время проверки одной из посылок прогремел взрыв. В результате инцидента погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Правоохранители квалифицировали взрыв на почтовом терминале как теракт, повлекший гибель человека, и открыли соответствующее уголовное производство.

Кроме того, 3 июня российские войска атаковали терминал "Новой почты" в Днепре. Из-за удара логистический объект частично подвергся разрушениям, однако работники не пострадали.

Уже на следующий день, 4 июня, Днепр снова оказался под российским обстрелом. Под повторный удар попал терминал "Новой почты", где вспыхнул пожар. В результате атаки ранения получили восемь человек.

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