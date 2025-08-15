На Сумщині під ударом опинилася АЗС: спалахнула пожежа, є поранений (фото)

РФ обстрілює цивільних

Також ми писали, що 9 серпня на території Біленьківської громади Запорізької області ворожий fpv-дрон влучив у автомобіль. Двоє людей, які були всередині машини, загинули.

Крім того, російські війська продовжують знищувати цивільні об’єкти В Донецькій області. Зокрема 12 серпня три людини загинули через ворожий удар.

Нагадаємо, перед цим, 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, було пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.

Також 13 серпня росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль, який їхав трасою в Бериславському районі Харківської області. Двоє людей загинули.