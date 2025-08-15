UA

Добропілля Війна в Україні

На Сумщині під ударом опинилася АЗС: спалахнула пожежа, є поранений (фото)

Фото: РФ атакувала машину в Сумській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уранці 15 серпня росіяни вдарили по цивільній машині, що стояла на автозаправці в Сумській області. Пошкоджено будівлю АЗС і легковик, водій дістав опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

За його словами, сьогодні вранці, близько 5:40 російські окупанти атакували дроном легкове авто, припарковане на території АЗС. Після удару почалася пожежа, яка пошкодила будівлю заправки і машину.

Водій легковика отримав опіки. Зараз він перебуває під наглядом медиків. Співробітники АЗС, які в момент атаки були на робочому місці, не постраждали.

Фото: росіяни атакували авто в Сумській області (t.me/grigorov_oleg/430)

 

РФ обстрілює цивільних

Також ми писали, що 9 серпня на території Біленьківської громади Запорізької області ворожий fpv-дрон влучив у автомобіль. Двоє людей, які були всередині машини, загинули.

Крім того, російські війська продовжують знищувати цивільні об’єкти В Донецькій області. Зокрема 12 серпня три людини загинули через ворожий удар.

Нагадаємо, перед цим, 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, було пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.

Також 13 серпня росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль, який їхав трасою в Бериславському районі Харківської області. Двоє людей загинули.

