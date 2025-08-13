Росіяни скинули вибухівку на авто в Херсонській області: загинули люди

Вранці середи, 13 серпня, російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль, що їхав по трасі у Бериславському районі. Внаслідок вибуху загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Близько 8 години ранку ворог скинув вибухівку з дрона на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка.

Обстріли Херсона та області

Російські війська регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсонщини.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Сьогодні вранці загарбники накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.

Минулого тижня окупанти три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після цього місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.

Також росіяни втричі наростили кількість штурмів на островах біля Херсона.

У ЗМІ припускають, що метою атак може бути знищення мосту та спроба висадки в Корабельному районі Херсона для повторного захоплення міста. Водночас у Силах оборони України вважають такий розвиток подій малоймовірним.