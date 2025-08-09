Російський дрон вдарив по авто у Запорізькій області: двоє людей загинули

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", - повідомив Федоров. Фото: росіяни вбили двох людей у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ворожий fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади у Запорізькому районі.

Обстріл України

В ніч на 9 серпня РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.

Також сьогодні зранку окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб, 10 осіб постраждали.