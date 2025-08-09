ua en ru
Російський дрон вдарив по авто у Запорізькій області: двоє людей загинули

Запоріжжя, Субота 09 серпня 2025 10:45
Фото: РФ атакувала автобус у Запорізькій області (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 9 серпня атакували автомобіль у Запорізькій області. Внаслідок удару загинули двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Ворожий fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади у Запорізькому районі.

"Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", - повідомив Федоров.
Російський дрон вдарив по авто у Запорізькій області: двоє людей загинули
Фото: росіяни вбили двох людей у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріл України

В ніч на 9 серпня РФ випустила по Україні 47 дронів і атакувала двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО знешкодили крилату ракету та 16 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни зранку атакували Дніпро ракетами. Поранення отримали жінка 1984 р.н. та двоє чоловіків 1995 і 2004 р.н.

Також сьогодні зранку окупанти завдали удару по маршрутному автобусу у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб, 10 осіб постраждали.

Запорізька область Війна в Україні Атака дронів
