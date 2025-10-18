Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені
Російські війська вдарили ударним безпілотником по АЗС у Сумах. В результаті обстрілу поранення отримали двоє жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
"Росіяни прицільно атакували ударним дроном автозаправку у Зарічному районі Сум. Попередньо, обійшлося без загиблих", - заявив Григоров.
Він також зазначив, що в результаті обстрілу постраждало дві жінки, віком 51 та 53 роки. Їх оглянули медики, надається необхідна допомога.
Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.
Нові вибухи у Сумах
Близько 15:00 у місті знову було чути вибухи. Повідомлялось про загрозу застосування ударних дронів для міста.
Згодом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що місто під атакою дронів, вже є влучання.
"Місто знову під ворожою атакою безпілотників. Усі служби працюють на місцях", - заявив Кобзар.
Обстріли Сум
Нагадаємо, вчора війська РФ атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.
Також після ударів по місту 15 жовтня АТ "Симиобленерго" повідомляло, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.
Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що внаслідок влучань є перебої зі світлом, а також знеструмлені деякі обʼєкти водоканалу.
У ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.
Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.