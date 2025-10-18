ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені

Субота 18 жовтня 2025 14:55
UA EN RU
Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені Фото: російський дрон вдарив по АЗС у Сумах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили ударним безпілотником по АЗС у Сумах. В результаті обстрілу поранення отримали двоє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Росіяни прицільно атакували ударним дроном автозаправку у Зарічному районі Сум. Попередньо, обійшлося без загиблих", - заявив Григоров.

Він також зазначив, що в результаті обстрілу постраждало дві жінки, віком 51 та 53 роки. Їх оглянули медики, надається необхідна допомога.

Також ворог атакував безпілотниками та керованими авіабомбами старостати громади. Є пошкодження житлових будинків. Масштаби руйнувань уточнюються.

Російський дрон вдарив по АЗС у Сумах: є поранені

Нові вибухи у Сумах

Близько 15:00 у місті знову було чути вибухи. Повідомлялось про загрозу застосування ударних дронів для міста.

Згодом в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що місто під атакою дронів, вже є влучання.

"Місто знову під ворожою атакою безпілотників. Усі служби працюють на місцях", - заявив Кобзар.

Обстріли Сум

Нагадаємо, вчора війська РФ атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

Також після ударів по місту 15 жовтня АТ "Симиобленерго" повідомляло, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що внаслідок влучань є перебої зі світлом, а також знеструмлені деякі обʼєкти водоканалу.

У ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми АЗС
Новини
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів