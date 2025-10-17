Війська РФ атакували Суми КАБами: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений

Війська РФ зранку атакували КАБами місто Суми. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по нашому місту. Під атаку потрапив об’єкт цивільної інфраструктури – нежитлове приміщення. На жаль, є поранений - 56-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначив Кобзар. Він також повідомив, що внаслідок влучань пошкоджено близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках, на місці працюють усі відповідні служби.