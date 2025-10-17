ua en ru
Війська РФ атакували Суми КАБами: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений

П'ятниця 17 жовтня 2025 09:16
Війська РФ атакували Суми КАБами: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений Фото: війська РФ атакували Суми КАБами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ зранку атакували КАБами місто Суми. В результаті удару по обласному центру пошкоджені багатоповерхівки, також поранення отримав 56-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по нашому місту. Під атаку потрапив об’єкт цивільної інфраструктури – нежитлове приміщення. На жаль, є поранений - 56-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу", - зазначив Кобзар.

Він також повідомив, що внаслідок влучань пошкоджено близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках, на місці працюють усі відповідні служби.

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують місто Суми, застосовуючи для ударів безпілотні літальні апарати, різного типу ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю. Крім автотранспорту, зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Окрім того, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура міста, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Як повідомляли влада, через російську атаку було пошкоджено будівлю навчального закладу та транспорт. Крім цього, у трьох житлових будинках постраждали вікна.

Сумська область Вторгнення Росії до України Суми
