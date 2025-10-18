ua en ru
Российский дрон ударил по АЗС в Сумах: есть раненые

Суббота 18 октября 2025 14:55
Российский дрон ударил по АЗС в Сумах: есть раненые Фото: российский дрон ударил по АЗС в Сумах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударили ударным беспилотником по АЗС в Сумах. В результате обстрела ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Россияне прицельно атаковали ударным дроном автозаправку в Заречном районе Сум. Предварительно, обошлось без погибших", - заявил Григоров.

Он также отметил, что в результате обстрела пострадали две женщины в возрасте 51 и 53 года. Их осмотрели медики, оказывается необходимая помощь.

Также враг атаковал беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты громады. Есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.

Российский дрон ударил по АЗС в Сумах: есть раненые

Новые взрывы в Сумах

Около 15:00 в городе снова были слышны взрывы. Сообщалось об угрозе применения ударных дронов для города.

Впоследствии и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что город под атакой дронов, уже есть попадания.

"Город снова под вражеской атакой беспилотников. Все службы работают на местах", - заявил Кобзарь.

Обстрелы Сум

Напомним, вчера войска РФ атаковали Сумы КАБами. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

Также после ударов по городу 15 октября АО "Симиоблэнерго" сообщало, что перебои с распределением электроэнергии в части города Сумы и Сумского района связаны с военной агрессией РФ.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что в результате попаданий есть перебои со светом, а также обесточены некоторые объекты водоканала.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумам. В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью. Кроме автотранспорта, зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура города, в результате чего произошел пожар и разрушения.

Сумы АЗС
