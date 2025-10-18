Российский дрон ударил по АЗС в Сумах: есть раненые

Российские войска ударили ударным беспилотником по АЗС в Сумах. В результате обстрела ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Россияне прицельно атаковали ударным дроном автозаправку в Заречном районе Сум. Предварительно, обошлось без погибших", - заявил Григоров.

Он также отметил, что в результате обстрела пострадали две женщины в возрасте 51 и 53 года. Их осмотрели медики, оказывается необходимая помощь.

Также враг атаковал беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты громады. Есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.

Новые взрывы в Сумах

Около 15:00 в городе снова были слышны взрывы. Сообщалось об угрозе применения ударных дронов для города.

Впоследствии и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что город под атакой дронов, уже есть попадания.

"Город снова под вражеской атакой беспилотников. Все службы работают на местах", - заявил Кобзарь.