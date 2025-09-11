РФ атакувала навчальний заклад в Сумах: в місті пожежа та руйнування
В ніч на 11 вересня росіяни атакували дронами місто Суми. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, наразі в місті пожежа та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і канал виконуючого обов'язки міського голови Артем Кобзара.
За словами Григорова, ворожої атаки зазнав Зарічний район міста Суми.
"Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих. На місці влучання - пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - пише він.
Водночас Кобзар уточнив, що у місті було чути два вибухи. Обидва вибухи - це були влучання безпілотників по одному з навчальних закладів міста.
"Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає.
На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.
Оновлено о 02:40
В Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.
"Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби", - інформує він.
Обстріл Сум
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Суми та Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, вдень 11 серпня ворог завдав удару дроном по центру Сум. В результаті атаки було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної (військової) адміністрації, а також виникло загоряння.
Крім того, 4 вересня в Сумах і частині Сумського району зникло світло через удар РФ по критичній інфраструктурі.