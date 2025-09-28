У Сумах після нічного удару дронів повністю згоріли сім вантажівок

У ніч на 28 вересня російські війська завдали чергового удару дронами по Сумах. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

У результаті влучань загорілися сім вантажних автомобілів. Вогонь був настільки сильним, що машини вигоріли повністю.

Масований обстріл України

28 вересня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Найбільше дісталось Києву та області, а також Запоріжжю.

У столиці зафіксовано влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, а в Солом'янському районі горить лікарня.

Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.

У Запоріжжі ворог вдари по багатоповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа. За останньою інформацією, кількість поранених зросла до 21 людини, серед яких дві в важкому стані. Також серед постраждалих три дитини.

Більше про наслідки масованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.