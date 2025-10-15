ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Сумах пролунали вибухи, в місті перебої зі світлом

Суми, Середа 15 жовтня 2025 12:00
UA EN RU
У Сумах пролунали вибухи, в місті перебої зі світлом Фото: в Сумах пролунав вибух (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень в Сумах пролунав вибух. Наразі в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Військові Повітряних сил сьогодні о 11:45 попередили сумчан перейти до укриттів через загрозу атаки ворожої КАБ.

А вже за кілька хвилин, військові повідомили, зі сходу до Сум наближається ворожий безпілотник.

Місцеві жителі повідомляли, що КАБи впали за містом, але над самими Сумами ще кружляв російський дрон-камікадзе, також відомий як "Герань-3".

Водночас з цим місцеві жителі почали повідомляти, що у частини містян зникло світло.

Оновлено о 12:18.

АТ "Симиобленерго" повідомляє, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.

"Енергетики працюють, а ви - будь ласка, зберігайте інформаційну тишу!", - додали в АТ.

Оновлено о 12:26.

"Міськводоканал" Сум зауважив, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні 15 жовтня з 11:56 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

"Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене", - додали в службі.

Атаки на Україну 15 жовтня

Зауважимо також, що цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область.

За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі. Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.

Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Детальніше про нічну атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім цього, окупанти вдарили по Чернігівській області. Зокрема у Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна Росії проти України
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить