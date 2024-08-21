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Російський дрон вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі: куди він прямував

Фото: Шахед залетів у повітряний простір БІлорусі (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російський безпілотник типу "Shahed" вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі під час масової повітряної атаки, спрямованою на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Згідно з даними, близько 8:40 ранку один із дронів-камікадзе типу "Shahed" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України. 

"За попередніми даними, далі "Шахед" продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону",  - йдеться в повідомленні.

Дрони РФ у Білорусі

Нагадаємо, безпілотник РФ залітав на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська.

Днем раніше,12 липня, Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

Варто нагадати, що напередодні самопроголошеному президенту Білорусі примарились українські безпілотники, які нібито "переткнули повітряний простір". Через це білоруський диктатор почав натякати на ймовірні прямі бойові дії з Україною.

Пізніше Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною і пов'язав це з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Варто зауважити, що такі неоднозначні заяви самопроголошеного білоруського диктатора стали посилюватись на тлі українського прориву Курської області РФ. До слова, нещодавно він заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну, назвавши криваву агресію Росії проти України - "драчкою".

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