Російський дрон вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі: куди він прямував

Дрони РФ у Білорусі

Нагадаємо, безпілотник РФ залітав на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська.

Днем раніше,12 липня, Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

Варто нагадати, що напередодні самопроголошеному президенту Білорусі примарились українські безпілотники, які нібито "переткнули повітряний простір". Через це білоруський диктатор почав натякати на ймовірні прямі бойові дії з Україною.

Пізніше Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною і пов'язав це з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Варто зауважити, що такі неоднозначні заяви самопроголошеного білоруського диктатора стали посилюватись на тлі українського прориву Курської області РФ. До слова, нещодавно він заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну, назвавши криваву агресію Росії проти України - "драчкою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.