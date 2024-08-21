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Российский дрон в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси: куда он направлялся

Фото: Шахед залетел в воздушное пространство Беларуси (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российский беспилотник типа Shahed в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время массовой воздушной атаки, направленной на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Согласно данным, около 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "Shahed" вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.

"По предварительным данным, дальше "Шахед" продолжил движение к западу вдоль белорусско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Дроны РФ в Беларуси

Напомним, беспилотник РФ залетал на территорию Беларуси 13 июля , долетев до Витебска.

Днем ранее, 12 июля, Беларусь также поднимала авиацию из-за российского беспилотника.

Стоит напомнить, что накануне самопровозглашённому президенту Беларуси привиделись украинские беспилотники, якобы "перекрывшие воздушное пространство". Поэтому белорусский диктатор стал намекать на вероятные прямые боевые действия с Украиной.

Позже Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии на границу с Украиной и связал это с тем, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.

Стоит отметить, что столь неоднозначные заявления самопровозглашенного белорусского диктатора стали усиливаться на фоне украинского прорыва Курской области РФ. К слову, недавно он заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну, назвав кровавую агрессию России против Украины - "драчкой".

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