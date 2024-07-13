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У Білорусь знову "залетів" російський дрон: "Гаюн" дізнався подробиці

Білорусь, Субота 13 липня 2024 11:43
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У Білорусь знову "залетів" російський дрон: "Гаюн" дізнався подробиці Фото: "шахед" РФ залетів до Білорусі 13 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський "шахед" знову залетів на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська. Це вже другий подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Цієї ночі (на 13 липня, - ред) Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Один із цих БПЛА, ймовірно, близько 3:00 ночі увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, дрон знаходився на території Білорусі майже три години і, зважаючи на все, долетів аж до Вітебська.

"ВПС і війська ППО Білорусі о 5:00 підіймалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30 півтори години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області", - додають у "Гаюн", уточнюючи, що даних про збиття або падіння БПЛА не надходило.

Дрони РФ у Білорусі

Російські війська атакували Україну в ніч проти 13 липня п'ятьма дронами-камікадзе. ППО вдалося збити чотири з них. Крім того, ще один російський "шахед" вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області.

Нагадаємо, буквально 12 липня Білорусь також піднімала авіацію через російський безпілотник.

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