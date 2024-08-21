Росіяни перекинули до Курської області бригаду з району Часового Яру, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на повідомлення російського військового блогера, який 20 серпня заявив, що на півдні Руської Конопельки (на схід від Суджі) по українській бронемашині завдали удару військові російської 11-ї повітряно-десантної бригади, яка діяла поблизу Часів Яру наприкінці липня 2024 року.

В ISW припустили, що російське військове командування, ймовірно, передислокувало елементи 11-ї бригади, що призначені для заміни або посилення передових підрозділів. Натомість підрозділи, що беруть участь у бойових діях на фронті, не задіювала.

Інститут вивчення війни раніше зазначав, що такі передислокації можуть вплинути на темпи російських наступальних операцій. Однак, імовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив таких передислокацій на російські операції в Донецькій області.

"ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування, ймовірно, вкрай не бажає виводити підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з більш пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може призвести до подальшого сповільнення темпів російських операцій на цих напрямках", - йдеться у звіті.

Крім того, за даними російських джерел, командування армії РФ передислокувало до Курської області частини 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 22-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ). Станом на середину липня 2024 року, полк діяв на півночі Харківської області.

В Інституті також послалися на одного з українських військових оглядачів, який стверджував, що в Курській області діє невизначений підрозділ 4-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ). Натомість він припустив, що цей підрозділ діяв у цьому районі ще до початку операції ЗСУ в Курській області.

"Раніше ISW вже спостерігала додаткові ознаки того, що для протидії українському вторгненню в Курську область, російська влада переважно покладається на об'єднання призовників, нерегулярних та регулярних російських сил, передислокованих з менш пріоритетних прифронтових районів України", - йдеться у звіті ISW.