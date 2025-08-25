Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, міг залетіти з України, - МЗС Польщі
Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув на території Польщі, ймовірно, прилетів з території України.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
За його словами, нзараз проводиться дуже детальний аналіз уламків дрона, який упав на території Польщі.
"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую - це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт - він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня", - сказав Бартошевський.
Він зазначив, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.
Вибух російського дрона у Польщі
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.
Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.
У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.
Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.
22 серпня Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.