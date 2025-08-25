Російський дрон, який вибухнув біля Любліна, міг залетіти з України, - МЗС Польщі

Російський дрон, який у ніч на 20 серпня вибухнув на території Польщі, ймовірно, прилетів з території України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

За його словами, нзараз проводиться дуже детальний аналіз уламків дрона, який упав на території Польщі.

"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую - це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт - він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня", - сказав Бартошевський.

Він зазначив, що у МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який пролетів через територію України.