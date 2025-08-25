Российский дрон, который взорвался возле Люблина, мог залететь из Украины, - МИД Польши

Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Польши, вероятно, прилетел с территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

По его словам, сейчас проводится очень детальный анализ обломков дрона, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", - сказал Бартошевский.

Он отметил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.