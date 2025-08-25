ua en ru
Российский дрон, который взорвался возле Люблина, мог залететь из Украины, - МИД Польши

Понедельник 25 августа 2025 22:05
Российский дрон, который взорвался возле Люблина, мог залететь из Украины, - МИД Польши Фото: российский дрон, который взорвался в Польше, мог залететь из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Польши, вероятно, прилетел с территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его словам, сейчас проводится очень детальный анализ обломков дрона, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", - сказал Бартошевский.

Он отметил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.

Взрыв российского дрона в Польше

Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. На кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. Обошлось без пострадавших.

В Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed.

Позже в Минобороны Польши окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина.

22 августа Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве.

