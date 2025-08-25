Российский дрон, который взорвался возле Люблина, мог залететь из Украины, - МИД Польши
Российский дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Польши, вероятно, прилетел с территории Украины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
По его словам, сейчас проводится очень детальный анализ обломков дрона, который упал на территории Польши.
"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", - сказал Бартошевский.
Он отметил, что в МИД Польши считают, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины.
Взрыв российского дрона в Польше
Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. На кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.
Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. Обошлось без пострадавших.
В Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed.
Позже в Минобороны Польши окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина.
22 августа Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве.