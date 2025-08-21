Польща направила Росії ноту протесту через вибух дрона біля Любліна

Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві вночі 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

Варшава в ноті висловила Росії рішучий протест через падіння та вибух російського дрона в селі Осини й наголосила, що інцидент є порушенням зобовʼязань РФ щодо поваги суверенітету Польщі та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується в схему гібридних дій, що здійснюються РФ як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав. Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", - йдеться в повідомленні.

Польське МЗС вимагає від Росії негайних пояснень щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи дрона у Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами Росії для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

"Недружні дії Росії щодо Польщі здійснюються паралельно з воєнною агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв і є грубим порушенням міжнародного права та фундаментальних гуманітарних принципів", - зазначили у відомстві.