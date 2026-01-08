ua en ru
Російський Boeing подав сигнал лиха на шляху з Дубая до Москви

Четвер 08 січня 2026 16:52
Російський Boeing подав сигнал лиха на шляху з Дубая до Москви Ілюстративне фото: російський літак Boeing подав сигнал лиха (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пасажирський літак Boeing 767-224 подав сигнал лиха після того, як він вилетів із Дубая до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Згідно з даними сайту Flightradar, літак Utair UT716 вилетів з ОАЕ о 13:48 за київським часом і майже одразу подав сигнал лиха. Зараз він кружляє над Перською затокою неподалік від Дубая.

Наразі детальної інформації про те, скільки пасажирів на борту і чому було подано сигнал лиха немає.

Варто зауважити, що для Boeing 767-224 типова двокласна конфігурація - близько 181-224 пасажирів, а в повністю економічному класі - до 269 пасажирів.

Точне число залежить від конкретної авіакомпанії та її планування салону.

Оновлено 17:38

За даними Mash, літак приземлився в аеропорту вильоту Аль-Мактум.

Авіакатастрофа AZAL

Нагадаємо, 2024 року пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, впав біля Актау в Казахстані. Літак намагався здійснити вимушену посадку після складнощів з керуванням, але не зміг приземлитися. На борту перебували 67 осіб, загинули 38.

Як з'ясувалося, коли літак підлітав до Грозного, його підбила російська протиповітряна оборона. У той момент місто атакували невідомі дрони.

У жовтні минулого року російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим зізнався, що дві ракети російської ППО вибухнули біля літака.

За його словами, системи ППО нібито вели три українські безпілотники, які пролітали в тому районі.

Варто зауважити, що спочатку російська влада відмовчувалася і відмовлялася вибачатися перед Азербайджаном за такий теракт.

