Главная » Новости » Происшествия

Российский Boeing подал сигнал бедствия на пути из Дубая в Москву

Четверг 08 января 2026 16:52
Российский Boeing подал сигнал бедствия на пути из Дубая в Москву Иллюстративное фото: российский самолет Boeing подал сигнал бедствия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пассажирский самолет Boeing 767-224 подал сигнал бедствия после того, как он вылетел из Дубая в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет Utair UT716 вылетел из ОАЭ в 13:48 по киевскому времени и почти сразу подал сигнал бедствия. Сейчас он кружит над Персидским заливом неподалеку от Дубая.

Пока детальной информации о том, сколько пассажиров на борту и почему был подан сигнал бедствия нет.

Стоит заметить, что для Boeing 767-224 типичная двухклассная конфигурация - около 181-224 пассажиров, а в полностью экономическом классе - до 269 пассажиров.

Точное число зависит от конкретной авиакомпании и ее планировки салона.

Авиакатастрофа AZAL

Напомним, в 2024 году пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал возле Актау в Казахстане. Самолет пытался совершить вынужденную посадку после сложностей с управлением, но не смог приземлиться. На борту находились 67 человек, погибли 38.

Как выяснилось, когда самолет подлетал к Грозному, его подбила российская противовоздушная оборона. В тот момент город атаковали неизвестные дроны.

В октябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым признался, что две ракеты российской ПВО взорвались возле самолета.

По его словам, системы ПВО якобы вели три украинских беспилотника, которые пролетали в том районе.

Стоит заметить, что изначально российские власти отмалчивались и отказывались приносить свои извинения перед Азербайджаном за такой теракт.

