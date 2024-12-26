Авіакатастрофа в Актау. Що сталося з літаком та як РФ замовчує версію про ЗРК

Уранці 25 грудня 2025 року на заході Казахстану біля Актау впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що летів із Баку до Грозного. Що саме стало причиною, незрозуміло, але в медіа фігурують версії від зіткнення з птахами до ураження російським ЗРК.

Про те, що сталося, та яка версія найбільш правдоподібна, - в матеріалі РБК-Україна .

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Катастрофа Embraer біля Актау: що сталося

Літак Embraer 190 летів до Грозного (Чечня), але через складнощі з посадкою його перенаправили в Актау. За даними сервісу Flightradar24, з азербайджанської столиці він вилетів о 07:50 за київським часом, але близько 08:40 зник із радарів у районі Владикавказа (Північна Осетія) і знову з'явився о 10:07 над Каспійським морем, трекінг остаточно припинився о 10:28.

Літак рухався в бік аеропорту казахстанського Актау, причому траєкторія польоту була досить дивною. Він постійно змінював висоту і напрямок, тобто, ймовірно, були проблеми з керуванням. Пілоти випустили шасі, але не змогли посадити борт. Момент падіння потрапив на відео: він врізається в землю, після чого стається вибух.

Над Каспійським морем літак подав сигнал лиха, після чого попрямував для вимушеної посадки, але впав у полі недалеко від злітно-посадкової смуги. Перед цим він понад годину насилу утримував висоту.

У результаті з 67 осіб на борту загинули 38: обидва пілоти, а також семеро громадян Російської Федерації, шестеро громадян Казахстану і 23 - Азербайджану. У зв'язку з катастрофою президент Азербайджану Ільхам Алієв перервав візит до Росії, куди він приїжджав на саміт СНД. Сьогодні в країні оголошено день жалоби.

До Актау вже прибула делегація Державного агентства цивільної авіації Азербайджану, а також представники компанії AZAL. Для проведення детального аналізу об'єднали зусилля Казахстан, Азербайджан і Бразилія (Embraer - бразильська компанія).

Міністерство транспорту Казахстану підтвердило, що розслідування проведуть за міжнародними стандартами. Учорашня катастрофа є одним із найсерйозніших інцидентів у цивільній авіації регіону за останній час.

Зграя птахів, вибух балона і відмова систем: три версії в росЗМІ

За офіційною версією, причиною катастрофи могло стати зіткнення зі зграєю птахів. Про це спочатку заявили в авіакомпанії AZAL і прес-секретар Росавіації Артем Кореняко.

За даними управління охорони здоров'я Мангістауської області Казахстану, на борту також нібито вибухнув кисневий балон. "Вибухнув кисневий балон, люди почали непритомніти", - пише orda.kz з посиланням на очевидців.

Птахи досить часто потрапляють у двигуни, але вкрай рідко це призводить до катастроф із жертвами. Зазвичай літаки зберігають керованість і можуть приземлитися на одному працюючому двигуні.

Фото: російська пропаганда зосередилася на версіях від падіння через зграю птахів до вибуху всередині літака (Getty Images)

Російський "Інтерфакс" писав про відмову однієї з основних систем. "Подав сигнал лиха і потім літак зник з екранів радарів. Таким чином, версія технічної несправності зараз розглядається як пріоритетна", - зазначило джерело в екстрених службах, не вдаючись до деталей.

Водночас літаки Embraer ERJ-190-100LR є досить новими і мають високі показники повітряної безпеки. Борт компанії AZAL було випущено 2013 року, він пройшов повний технічний огляд лише за кілька тижнів до падіння.

Версій багато і говорити про них зарано, заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв. "За інформацією, яку мені було надано, літак компанії AZAL, що прямував за маршрутом Баку - Грозний, змінив курс через погіршення погодних умов і почав рух у бік аеропорту Актау, де сталася аварія під час посадки", - додав він.

Але всі вищевказані версії не пояснюють, звідки взялися численні отвори в обшивці літака. У зв'язку з чим є підстави казати про зовнішній вплив на корпус, аж до ураження зенітно-ракетним комплексом.

Літак збив російський ЗРК "Панцир-С1"?

Про те, що сліди на фюзеляжі схожі на наслідки удару ракети ППО, наприклад, системи "Панцир-С1", написали відразу кілька OSINT-аналітиків.

Зокрема, Олівер Александер (співпрацює з провідними західними ЗМІ) звернув увагу на вхідні та вихідні отвори. На його думку, такі ушкодження не можна отримати при зіткненні з птахами або при падінні. "Схоже, що кожен окремий осколок, який потрапив у літак, мав достатньо кінетичної енергії, щоб пробити обшивку, а не просто залишити вм'ятину", - пояснив він.

Множинні дірки на кілі та стабілізаторі свідчать на користь версії про зовнішній вплив, написав військовий аналітик Bild Юліан Рьопке. За словами військового оглядача Яна Матвєєва, деякі пошкодження мають форму циліндра, що відповідає формі вражаючих елементів ЗРК "Панцир-С1".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко написав, що росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу, самі визнають, що по літаку відпрацювала ППО. Сьогодні репліки пілотів публікують анонімні Telegram-канали, їхня достовірність не підтверджена, але, схоже, сам екіпаж до останнього міг не знати, що сталося насправді.

На думку Коваленка, літаку не просто так не дали дозвіл сісти в Грозному або Махачкалі (на території Російської Федерації). "Тільки професійна робота пілотів не дозволила росіянам перетворити цю історію на провокацію Росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну провину в авіакатастрофі та загибелі людей", - зазначив він.

Сьогодні у другій половині дня Euronews із посиланням на урядові джерела в Азербайджані повідомив, що дані попереднього розслідування підтвердили: причиною стала випущена над Грозним російська ракета класу "земля-повітря". За їхніми словами, ракета відпрацювала під час нальоту безпілотної авіації на столицю Чечні. Її осколки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком. Попри прохання пілотів про екстрену посадку їм наказали летіти через Каспійське море в бік Казахстану.

Український профільний портал Defence Express зазначає, що перед катастрофою над Грозним збивали безпілотники, ймовірно, зокрема за допомогою ЗРК "Панцир". Не виключено, що комплекс міг переплутати цілі, оскільки здатний діяти в автоматичному режимі. Тобто без участі людини система могла не відрізнити пасажирський літак від дрона.

Як пропаганда намагалася приховати атаку дронів на Грозний

Російська влада замовчує все, що може вказувати на ураження літака AZAL ракетою протиповітряної оборони. Зокрема, вчора пропаганда зосередилася на версіях про балон і птахів, проігнорувавши наліт безпілотників на Грозний.

Про атаку дронів стало відомо завдяки чеченському пабліку NIYSO. Очільник регіону Рамзан Кадиров її ніяк не коментував, але його племінник, секретар місцевої Радбезу Хамзан Кадиров написав "все збито" у своєму Instagram.

До останнього російська влада намагалася приховати наліт дронів й на Владикавказ, де стався вибух у ТЦ "Аланія Молл". Спершу пропаганда писала про вибух газу, але з'ясувалося, що ТЦ узагалі не був підключений до газу. Пізніше глава Північної Осетії розповів, що біля нього впали уламки БПЛА.

Фото: місце падіння літака в Казахстані (facebook.com/azamat.sarsenbaev)

На центральних каналах у новинних випусках повідомлялося про складну обстановку в аеропорту Грозного через туман і жодного слова не було про план "Килим" на Північному Кавказі. Також ішлося про те, що лайнер попрямував до Актау, не долетівши до Чечні, і нібито розвернувся ще над Махачкалою. Це розходиться з траєкторією на сервісі Flightradar24.

У сюжетах із місця катастрофи демонстрували рятувальний жилет з отвором, який нібито "був пробитий осколком балона". А численні отвори в задній частині фюзеляжу, які вказують на ураження ракетою, не показали в жодному з сюжетів.

Що думає про катастрофу український авіаексперт

Авіаційний експерт Костянтин Криволап помітив на фюзеляжі отвори різних розмірів. На його думку, не виключено, що крім ракети, по літаку стріляли снарядами зенітної артилерії з "Панцира".

"Найімовірніше, був вибух ракети "Панцира", можливо, щось ще додали. Напевно, так і було, тому що буквально днями Кадиров випросив у Путіна два або три "Панцири". І вони поставили їх саме біля аеродрому в Грозному", - розповів він YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, автоматичний режим у цьому ЗРК призначений для відбиття масованих атак, коли атакують багато повітряних цілей під різними кутами і з різних боків. Система розраховує оптимальні траєкторії перехоплення, а оператор втручається, щоб підкоригувати, які цілі більш пріоритетні. "Але це складно, потрібно тренуватися, щоб відпрацювати взаємодію людини і машини. А там такого часу не було. І вдарили як вдарили", - підкреслив співрозмовник.

Криволап додав, що найцікавіше - це те, як буде створюватися комісія. Є чітка процедура ICAO. Згідно з нею, комісію має створювати Казахстан, Азербайджан і Бразилія.

"І як у цю команду може влізти Росія, яка дуже бажає вплинути на висновки? Подивимося на (президента Азербайджану, - ред.) Алієва, витримає тиск чи ні. А тиск буде шалений", - зазначив експерт.

Він також додав, що найімовірніше росіяни сподівалися на падіння літака в Каспійське море. А якщо їм вдасться втрутитися в розслідування, то розганятимуть нібито вплив України: що якби не дрони, то російська ППО не збила б азербайджанський літак.

"Що стосується літаків A-22 (української компанії, - ред.) "Аеропракт" (нібито вони в безпілотному виконанні атакували Грозний, - ред.), то таких було вироблено понад 1000. Причому в Росії їх може бути більше, ніж в Україні. І купити його фсб-шникам або ворогам Кадирова і переробити на дрон - не велика проблема", - підсумував він.

При підготовці тексту використовувалися: публікації російських, казахстанських і азербайджанських ЗМІ, Euronews, українського профільного порталу Defense Express, заява керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, інформація з Telegram-пабліків, коментар авіаційного експерта Костянтина Криволапа для YouTube-каналу РБК-Україна.