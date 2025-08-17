Російський безпілотник ударив по Харківщині, є постраждалі, - обласна прокуратура

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

У цей час там перебували 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та їхня 76-річна родичка. Всі отримали гостру стресову реакцію. Пошкоджено будинок та гараж.

За даними слідства, 16 серпня близько 21:00 російський ударний безпілотник влучив у подвір’я приватного будинку в селищі Вільшани.

Раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області, які місцеві мешканці чули ввечері 16 серпня. У Повітряних силах повідомляли про рух швидкісної цілі, яка йшла зі сходу на Дніпропетровську область.

Дніпропетровська область зазнала атаки російських ударних безпілотників і в ніч проти 16 серпня. У декількох районах виникли пожежі, які намагалися ліквідувати місцеві служби.

Також сьогодні російський дрон атакував співробітників ДСНС в Запорізькій області. Удар стався в той момент, коли рятувальники гасили пожежу на території складського приміщення.

РБК-Україна писало про удари російських війск у ніч проти 16 серпня по східних та північних регіонах України. Зокрема, під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Військові РФ застосовували ракету "Іскандер" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.