Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото)

Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області. Як повідомляють у ДСНС, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Фото: На Запоріжжі російський дрон поцілив у пожежників під час ліквідації вогню (t.me/dsns_telegram) Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, всі вогнеборці залишилися неушкодженими.