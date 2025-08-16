ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото)

Субота 16 серпня 2025 09:30
UA EN RU
Російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі (фото) Фото: РФ вдарила по надзвичайниках (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Рятувальники потрапили під російський обстріл під час гасіння пожежі на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Вранці 16 серпня російський безпілотник атакував рятувальників у прифронтовому населеному пункті Запорізької області.

Як повідомляють у ДСНС, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Фото: На Запоріжжі російський дрон поцілив у пожежників під час ліквідації вогню (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, всі вогнеборці залишилися неушкодженими.

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Нагадаємо, ввечері 15 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Близько 18:00 по місту було випущено дві керовані авіаційні бомби.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один із ударів припав на будівлю Центрального автовокзалу, яка зазнала серйозних руйнувань. Другий снаряд влучив у приміщення клініки Запорізького медичного університету.

Очільник області також оприлюднив відео моменту вибуху.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей. Одну особу рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія