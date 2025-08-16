Війська РФ вдарили дронами по Дніпропетровській області: у ОВА розповіли про наслідки

Російські війська сьогодні вночі, 16 серпня, атакували територію Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району. Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств", - зазначив глава Дніпропетровської ОВА. Лисак також зазначив, що росіяни вночі били по Нікополю з артилерії, а також застосували FPV-дрон. За його словами, всюди минулося без загиблих і постраждалих.