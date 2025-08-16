Росія атакувала Україну дронами і ракетою "Іскандер": скільки збила ППО

Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" та понад 80 дронами Shahed. Військові розповіли, скільки збила ППО і подавила безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 збито та подавлено 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.

Під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Удари здійснювалися з території Курської, Орловської, Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила атаку по Україні, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.

Крім того, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.

Також росіяни вчора обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи.