Росія атакувала Україну дронами і ракетою "Іскандер": скільки збила ППО
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" та понад 80 дронами Shahed. Військові розповіли, скільки збила ППО і подавила безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 16 серпня Росія здійснила атаку по Україні, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.
Удари здійснювалися з території Курської, Орловської, Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.
Під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей.
Відбиття атаки здійснювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони.
За попередніми даними, станом на 08:00 збито та подавлено 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.
Обстріл України
Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.
Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.
Крім того, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.
Також росіяни вчора обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи.