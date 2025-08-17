ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российский беспилотник ударил по Харьковщине, есть пострадавшие, - областная прокуратура

Харьковская область, Воскресенье 17 августа 2025 00:15
UA EN RU
Российский беспилотник ударил по Харьковщине, есть пострадавшие, - областная прокуратура Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по Харьковщине 16 августа (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: РБК-Украина

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника по поселку Ольшаны в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 16 августа около 21:00 российский ударный беспилотник попал во двор частного дома в поселке Ольшаны.

В это время там находились 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и их 76-летняя родственница. Все получили острую стрессовую реакцию. Повреждены дом и гараж.

Тип беспилотника, который совершил атаку, сейчас устанавливается.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, которые местные жители слышали вечером 16 августа. В Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели, которая шла с востока на Днепропетровскую область.

Днепропетровская область подверглась атаке российских ударных беспилотников и в ночь на 16 августа. В нескольких районах возникли пожары, которые пытались ликвидировать местные службы.

Также сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС в Запорожской области. Удар произошел в тот момент, когда спасатели тушили пожар на территории складского помещения.

РБК-Украина писало об ударах российских войск в ночь на 16 августа по восточным и северным регионам Украины. В частности, под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Военные РФ применяли ракету "Искандер" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия