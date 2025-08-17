Российский беспилотник ударил по Харьковщине, есть пострадавшие, - областная прокуратура

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотника по поселку Ольшаны в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

В это время там находились 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и их 76-летняя родственница. Все получили острую стрессовую реакцию. Повреждены дом и гараж.

По данным следствия, 16 августа около 21:00 российский ударный беспилотник попал во двор частного дома в поселке Ольшаны.

Ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, которые местные жители слышали вечером 16 августа. В Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели, которая шла с востока на Днепропетровскую область.

Днепропетровская область подверглась атаке российских ударных беспилотников и в ночь на 16 августа. В нескольких районах возникли пожары, которые пытались ликвидировать местные службы.

Также сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС в Запорожской области. Удар произошел в тот момент, когда спасатели тушили пожар на территории складского помещения.

РБК-Украина писало об ударах российских войск в ночь на 16 августа по восточным и северным регионам Украины. В частности, под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Военные РФ применяли ракету "Искандер" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.