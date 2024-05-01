Російські війська вдарили по Одесі трьома ракетами "Іскандер-М", - Євлаш

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

"Зараз він (ворог - ред.) атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди", - повідомив спікер Повітряних сил.

Як зауважив Євлаш, наразі ворог обрав собі за ключову ціль Одесу. До цього російські окупаційні війська били та продовжують бити, в тому числі, по Харкову.

Нічний ракетний удар по Одесі

Як повідомлялось раніше, близько пів на дванадцяту ночі 30 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Приблизно через п'ятнадцять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Пізніше місцева влада заявила, що через ворожі удари балістичними ракетами в Одесі загинули троє людей, ще троє - постраждали.

Зокрема, начальник ОВА Олег Кіпер розповів, що в місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

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