В Одесі пролунали вибухи через ракетну атаку

В Одесі пролунали вибухи пізно ввечері, 30 квітня, під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Одеса ".

Вибухи в районі міста було чути близько пів на дванадцяту ночі.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником балістичного озброєння з півдня.

"Одеса - терміново в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 23:28.

Місцева влада також закликала одеситів перебувати в укриттях.

"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

Додамо, в моніторингових групах також писали про запусти ракет на території тимчасово окупованого Криму, які летіли у напрямку Одеси.

Пізніше, приблизно через 15 хвилин після перших вибухів, в Одесі прогриміли нові.

"Залишайтесь в укриттях до відбою! Ще один пуск!" - попередили в Повітряних силах.

"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" - написав мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram о 23:47.

Російській обстріли Одеси

Нагадаємо, місто та інші населені пункти області постійно перебувають під ворожими ударами, які російські загарбники завдають із різноманітного озброєння.

Так, вчора, 29 квітня, росармія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого почалась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".

За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, під час ударів по Одесі російські терористи застосували 29 квітня ракети зі шрапнеллю, які призначені для ураження живої сили.

Зранку, 30 квітня, в Одеській ОВА повідомили, що через ворожий ракетний удар 23 постраждалих продовжують лікування у медзакладах.

Також, згідно з даними джерела РБК-Україна, внаслідок обстрілу поранення отримав ексдепутат Сергій Ківалов.