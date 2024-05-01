Росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами, є загиблі й поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - написав він.

Обстріли Одеси

Росіяни майже щодня атакують Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами. В районі міста й області досі відсутні системи ППО на кшталт Patriot або SAMP/T, що здатні збивати балістичні цілі.

Пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали два потужних вибухи. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракет з території тимчасово окупованого Криму.

29 квітня росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетним боєприпасом. Внаслідок атаки був пошкоджений і спалахнув палац студентів "Одеської юридичної академії", відомий під назвою "Замок Гаррі Поттера".

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