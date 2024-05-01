Росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами, є загиблі й поранені
Російська армія обстріляла Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки є загиблі й поранені серед цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
"Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - написав він.
Кіпер також висловив щирі співчуття родинам загиблих.
Обстріли Одеси
Росіяни майже щодня атакують Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами. В районі міста й області досі відсутні системи ППО на кшталт Patriot або SAMP/T, що здатні збивати балістичні цілі.
Пізно ввечері 30 квітня в Одесі пролунали два потужних вибухи. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракет з території тимчасово окупованого Криму.
29 квітня росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетним боєприпасом. Внаслідок атаки був пошкоджений і спалахнув палац студентів "Одеської юридичної академії", відомий під назвою "Замок Гаррі Поттера".
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