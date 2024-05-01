Российские войска ударили по Одессе тремя ракетами "Искандер-М", - Евлаш

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Сейчас он (враг – ред.) атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди", - сообщил спикер Воздушных сил.

Как отметил Евлаш, враг выбрал себе за ключевую цель Одессу. До этого российские оккупационные войска били и продолжают бить, в том числе, по Харькову.

Ночной ракетный удар по Одессе

Как сообщалось ранее, около половины двенадцатого ночи 30 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Приблизительно через пятнадцать минут в городе раздались повторные взрывы.

Позже местные власти заявили, что из-за вражеских ударов баллистическими ракетами в Одессе погибли три человека, еще трое - пострадали.

В частности, начальник ОВА Олег Кипер рассказал, что в городе есть повреждение гражданской инфраструктуры.

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