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Ракетний обстріл Одеси: в мерії показали відео про наслідки російського удару

Одеса, Середа 01 травня 2024 02:59
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Ракетний обстріл Одеси: в мерії показали відео про наслідки російського удару Фото: в мерії Одеси показали відео про наслідки російьского ракетного удару (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в результаті російських ракетних ударів, завданих пізно ввечері 30 квітня, окрім загиблих та постраждалих, були також пошкоджені житлові будинки. З'явилося відео про наслідки ворожого обстрілу цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеського міського голови Геннадія Труханова.

"В результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері", - розповів він.

Також зазначається, що в Одесі зранку на місці "прильоту" розпочне роботу Оперативний штаб районної адміністрації.

Мер звернувся до жителів Одеси, та попередив про можливі посилення ворожих повітряних ударів найближчим часом. У цьому контексті він просить громадян своєчасно реагувати на сигнали тривоги, та перебувати в укриттях під час російських обстрілів.

"Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я", - йдеться в публікації Труханова.

Нічний ракетний удар по Одесі

Раніше повідомлялося, що близько пів на дванадцяту ночі 30 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В командуванні Повітряних сил попереджали про рух балістичних ракет у напрямок міста. Приблизно через п'ятнадцять хвилин було чути ще вибухи.

Місцева влада пізніше заявила, що через ворожі удари балістичними ракетами в Одесі загинули троє людей, ще троє - постраждали.

Начальник ОВА Олег Кіпер також розповів, що в місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Одеса Війна в Україні Ракетний удар
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