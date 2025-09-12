Російські та китайські боти просувають фейки щодо вбивства Кірка, - губернатор Юти

Про це заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Губернатор також зазначив, що адміністрація штату Юта домагатиметься смертної кари для вбивці американського активіста.

Що відомо про убивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, що 10 вересня снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта. Це був перший його виступ із 15 запланованих в межах свого туру "American Comeback Tour".

Трохи згодом президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Кірк помер від отриманого поранення. ФБР оперативно затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом їх відпустили.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

Нагадаємо, Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.