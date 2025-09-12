Российские и китайские боты продвигают фейки об убийстве Кирка, - губернатор Юты

Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Губернатор также отметил, что администрация штата Юта будет добиваться смертной казни для убийцы американского активиста.

Что известно об убийстве Чарли Кирка

Напомним, что 10 сентября снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта. Это было первое его выступление из 15 запланированных в рамках своего тура "American Comeback Tour".

Чуть позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк умер от полученного ранения. ФБР оперативно задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии их отпустили.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, сделал один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".

Напомним, Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.